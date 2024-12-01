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Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Грузия быстро движется по украинскому пути «в темную бездну», налицо предпосылки новых гражданских столкновений, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

«В Грузии попытка очередной “цветной (“роз”, “оранжевой” и пр.) революции”… Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, снова заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело — с другой. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в тёмную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо», — написал Медведев.

Медведев Дмитрий