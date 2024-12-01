«В Грузии попытка очередной “цветной (“роз”, “оранжевой” и пр.) революции”… Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, снова заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело — с другой. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в тёмную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо», — написал Медведев.