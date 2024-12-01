Асад заявил, что Сирия победит терроризм, кто бы ни был его спонсором

«Президент Асад подчеркнул, что терроризм не понимает ни одного языка, кроме языка силы, и это тот язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, кто бы ни были его сторонники и спонсоры», — говорится в заявлении канцелярии, опубликованном в официальном телеграм-канале.