«Президент Асад подчеркнул, что терроризм не понимает ни одного языка, кроме языка силы, и это тот язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, кто бы ни были его сторонники и спонсоры», — говорится в заявлении канцелярии, опубликованном в официальном телеграм-канале.
Асад заявил, что Сирия победит терроризм, кто бы ни был его спонсором
ТУНИС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность, что его страна победит терроризм, независимо от того кто является его сторонником или спонсором. Как сообщила канцелярия сирийского лидера, такое заявление он сделал во время телефонного разговора с и. о. президента Абхазии Бадрой Гунбой.