Путин посетит Минск на предстоящей неделе

Среди запланированных мероприятий — поездка в Минск, где будут подведены итоги работы Союзного государства России и Белоруссии за 2024 год.
Кроме того, глава государства встретится с молодыми учеными, примет участие в пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет» и встретится с волонтерами в День добровольца, который отмечается 5 декабря.
В Международный день инвалидов, 3 декабря, Путин продолжит работу над вопросами поддержки ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин посетил Казахстан, где провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
Встреча лидеров состоялась в Астане и была посвящена развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Казахстаном в различных сферах.
Кроме того, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества двух стран в дистанционном формате.