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Путин посетит Минск на предстоящей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Источник: РИА "Новости"

Среди запланированных мероприятий — поездка в Минск, где будут подведены итоги работы Союзного государства России и Белоруссии за 2024 год.

Кроме того, глава государства встретится с молодыми учеными, примет участие в пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет» и встретится с волонтерами в День добровольца, который отмечается 5 декабря.

В Международный день инвалидов, 3 декабря, Путин продолжит работу над вопросами поддержки ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин посетил Казахстан, где провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Встреча лидеров состоялась в Астане и была посвящена развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Казахстаном в различных сферах.

Кроме того, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества двух стран в дистанционном формате.

Путин Владимир