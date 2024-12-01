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Глава «Роскосмоса» заявил о возможности полностью обеспечить ВС РФ «Орешником»

«Роскосмос» кратно нарастил производство высокоточных систем за последние два года, рассказал гендиректор корпорации Юрий Борисов. По его словам, компания также сможет поставить армии России баллистические ракеты «Орешник».

Источник: РИА "Новости"

«Что касается “Орешника”, у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить Министерство обороны, скажем так, в нужном количестве», — сказал Борисов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

О новой баллистической ракете средней дальности «Орешник» стало известно 21 ноября. В тот день российская армия нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш». Президент России Владимир Путин заявил, что атака стала ответом на удар ВСУ с помощью западных дальнобойных ракет по российским регионам. На саммите ОДКБ 28 ноября президент заявил, что Минобороны также рассматривает возможность удара «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве.

Роскосмос