Глава «Роскосмоса» заявил о возможности полностью обеспечить ВС РФ «Орешником»

О новой баллистической ракете средней дальности «Орешник» стало известно 21 ноября. В тот день российская армия нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш». Президент России Владимир Путин заявил, что атака стала ответом на удар ВСУ с помощью западных дальнобойных ракет по российским регионам. На саммите ОДКБ 28 ноября президент заявил, что Минобороны также рассматривает возможность удара «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве.