Константинов рассказал, в каком случае Трампа пригласят в Крым

Избранный президент США Дональд Трамп сможет посетить Крым, если перед этим легализует полуостров. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
«Нужно показать этим недоноскам, как чувствуют себя регионы России, которые выбрали свой путь и бескровно определились со своей судьбой. Если Трамп легализует Крым, мы его сюда пригласим», — заявил глава регионального парламента.
Константинов убежден в том, что избранный американский президент посетит полуостров. Глава законодательной власти Крыма пояснил, что Трамп — любитель быстрого и эффективного пиара. Константинов заявил, что избранный лидер США возьмет с собой и бизнесмена Илона Маска.
«Приедут и посмотрят своими глазами, каким Крым был и кем мы стали», — заявил Константинов.