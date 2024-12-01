Каллас допустила санкции ЕС против Грузии на фоне массовых протестов

Кобахидзе на фоне протестов заверил, что власти приложат все усилия для вступления Грузии в Евросоюз в 2030 году, поскольку это их ответственность перед гражданами. Он напомнил, что именно в годы правления «Грузинской мечты» страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС и соглашение о свободной торговле, а также получила упрощенный визовый режим с Евросоюзом.