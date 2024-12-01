Каллас допустила санкции ЕС против Грузии на фоне массовых протестов

Она назвала неприемлемым «применение насилия» в отношении протестующих: грузинская полиция сообщала о сотнях задержанных, десятки человек пострадали и были госпитализированы. Силовики применяли водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
По словам Каллас, власти должны «уважать волю» грузинского народа. «Когда дело доходит до Европейского союза, то это явно имеет последствия для наших отношений с Грузией», — сказала она.
Дипломат рассказала, что государствам — членам ЕС были предложены варианты возможной реакции на события в Грузии, включая возможное введение санкций. «У нас есть разные варианты. Но, конечно, нам нужно прийти к соглашению», — подчеркнула Каллас.
В Грузии с конца октября идут массовые протесты. Они начались после парламентских выборов, на которых вновь победила правящая партия «Грузинская мечта». В конце ноября ситуация обострилась после того, как премьер Ираклий Кобахидзе объявил о решении властей отложить открытие переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.
Это привело к массовым протестным акциям в грузинских городах, которые сопровождались столкновениями активистов с полицией. Накануне протестующие в Тбилиси устроили пожар в здании грузинского парламента, а также применили «фейерверкомет».
Протестующих поддержала действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили: она лично вышла на протест, объявила парламент нелегитимным и заявила об отказе сложить мандат.
Кобахидзе на фоне протестов заверил, что власти приложат все усилия для вступления Грузии в Евросоюз в 2030 году, поскольку это их ответственность перед гражданами. Он напомнил, что именно в годы правления «Грузинской мечты» страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС и соглашение о свободной торговле, а также получила упрощенный визовый режим с Евросоюзом.
В ЕС и ранее выражали недовольство действиями грузинских властей, в частности законом об иноагентах, принятым весной. Обсуждение документа также спровоцировало в стране массовые протесты. Брюссель посчитал его препятствием для вступления Грузии в Евросоюз. Источники FT сообщали, что отдельные страны объединения на этом фоне также призывали ЕС ввести санкции против Тбилиси и приостановить действие безвизового режима.