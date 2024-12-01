США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.
«Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», — сказал он.
Салливан добавил, что Вашингтон попытается выделить Киеву как можно больше оружия за оставшиеся 50 дней деятельности администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена. «Президент Байден поручил мне контролировать серьезное увеличение поставок военной помощи Украине, чтобы к тому моменту, когда Байден покинет Белый дом, все выделенные Конгрессом деньги были потрачены», — заявил помощник президента США.
21 ноября газета The New York Times сообщила, что некоторые чиновники в США и европейских странах предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого Киев отказался после распада СССР. Тем не менее, как отмечало издание, такой шаг сложно осуществить, а в случае его реализации он грозит повлечь серьезные последствия.