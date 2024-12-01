Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. США не рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия.

Источник: AP 2024

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.

«Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», — сказал он.

Салливан добавил, что Вашингтон попытается выделить Киеву как можно больше оружия за оставшиеся 50 дней деятельности администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена. «Президент Байден поручил мне контролировать серьезное увеличение поставок военной помощи Украине, чтобы к тому моменту, когда Байден покинет Белый дом, все выделенные Конгрессом деньги были потрачены», — заявил помощник президента США.

21 ноября газета The New York Times сообщила, что некоторые чиновники в США и европейских странах предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого Киев отказался после распада СССР. Тем не менее, как отмечало издание, такой шаг сложно осуществить, а в случае его реализации он грозит повлечь серьезные последствия.