США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

21 ноября газета The New York Times сообщила, что некоторые чиновники в США и европейских странах предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого Киев отказался после распада СССР. Тем не менее, как отмечало издание, такой шаг сложно осуществить, а в случае его реализации он грозит повлечь серьезные последствия.