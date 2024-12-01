Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста

В субботу демонстранты забросали здание парламента камнями, бутылками, горящими предметами, в результате чего начался пожар, который вскоре был ликвидирован. Грузинская провластная телекомпания «Имеди» в воскресенье опубликовала кадры последствий разгрома парламента протестующими. На кадрах видно, что в здании разбиты оконные стекла, повреждена инфраструктура, мебель, компьютеры, в помещениях найдены бутылки от «коктейля Молотова», петарды.