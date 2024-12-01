Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста

В толпе видны флаги Грузии, ЕС и Германии. Полицейские перекрыли одну из боковых улиц у здания парламента, стычек между ними и оппозицией по состоянию на 19:00 (18:00 мск) не происходит.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
В субботу демонстранты забросали здание парламента камнями, бутылками, горящими предметами, в результате чего начался пожар, который вскоре был ликвидирован. Грузинская провластная телекомпания «Имеди» в воскресенье опубликовала кадры последствий разгрома парламента протестующими. На кадрах видно, что в здании разбиты оконные стекла, повреждена инфраструктура, мебель, компьютеры, в помещениях найдены бутылки от «коктейля Молотова», петарды.