Песков: слова Меркель об инциденте с лабрадором Путина вызывают недоумение

Также Меркель рассказала, что Путин якобы специально «пугал» ее своим черным лабрадором Кони во время их встречи в 2007 году, «демонстрируя таким образом силу». Экс-канцлер боится собак, так как однажды это животное укусило ее на ярмарке в Укермарке. В мемуарах утверждается, что перед встречей с президентом России Кремль уведомили о ее опасениях по поводу собак. Однако, как вспоминает экс-канцлер, затем ей в качестве подарка преподнесли большую плюшевую собаку с комментарием, что она не кусается.