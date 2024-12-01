Александр Беглов подписал законы о бюджете города и туристическом налоге

Александр Беглов подписал несколько новых законов, недавно принятых депутатами Заксобрания Петербурга. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в первую очередь речь идет о законопроекте о корректировке бюджета на 2024 год и расходах казны в 2025-м. К слову, власти Северной столицы собираются потратить в следующем году 1,33 триллиона рублей. В представлении парламентариев все расходы городского бюджета в течение трех лет будут превышать доходы. В итоге дефицит казны составит к 2027 году 172,1 миллиарда рублей.
Губернатор подписал и закон о туристическом налоге. Напомним, с 1 января 2025 года он начнет действовать взамен курортного сбора. Кроме того, Беглов поставил подпись под законом об автоматизированной и упрощенной системе налогообложения.
Добавим, что в эти дни строители метро усиленно стараются подготовить к открытию станции «Горный институт», которую власти города обещали ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. В 2025-м на возведение подземки в Северной столице потратят 35 миллиардов рублей.