Александр Беглов подписал законы о бюджете города и туристическом налоге

Александр Беглов подписал несколько новых законов, недавно принятых депутатами Заксобрания Петербурга. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в первую очередь речь идет о законопроекте о корректировке бюджета на 2024 год и расходах казны в 2025-м. К слову, власти Северной столицы собираются потратить в следующем году 1,33 триллиона рублей. В представлении парламентариев все расходы городского бюджета в течение трех лет будут превышать доходы. В итоге дефицит казны составит к 2027 году 172,1 миллиарда рублей.