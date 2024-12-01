Премьер Грузии Кобахидзе: Зурабишвили придется сложить полномочия

Спустя месяц, 28 ноября, на заседании парламента прошло голосование по вопросу доверия новому правительству во главе с Кобахидзе. В голосовании участвовали только депутаты от правящей «Грузинской мечты». Оппозиция результаты не признала. В тот же день Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. По его словам, они отложены до конца 2028 года. На этом фоне в стране началась новая волна протестов. За три дня полиция задержала около 200 человек.