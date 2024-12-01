Пушков рассказал, зачем ЕС держит курс на дестабилизацию в Грузии

Ранее правительство Грузии заявило, что до 2028 года не будет рассматривать вопрос о вступлении в ЕС, а до того отказывается от любых бюджетных грантов со стороны Евросоюза. В Тбилиси руководство ЕС обвинили в попытках «постоянно манипулировать Грузией и шантажировать ее».
«Переход отношений Брюсселя и Тбилиси в конфликтную фазу показателен. В его основе — слегка подмазанное и ретушированное, но по сути своей неоколониальное отношение Евросоюза к ряду республик бывшего СССР, которым в Брюсселе считают возможным предписывать некие правила поведения и даже нормы голосования за нужные Западу политические силы», — написал Пушков в своем Telegram-канале. Политик отметил, что перед Грузией в отношениях с ЕС стоят фундаментальные проблемы.
В частности, проблема военно-политическая, отметил сенатор. «Запад стремится привести оппозицию к власти в Грузии не только ради создания еще одной страны, управляемой по большому счету из Вашингтона и Брюсселя. Цель этой политической операции — отрезать Грузию от России и заставить ее — вопреки экономическим интересам — присоединиться к западным санкциям. А возможно и превратить в своего военного союзника против России», — считает Пушков.
Так Грузия, по его словам, рискует стать лишь фигурой в чужой и чуждой ее интересам геостратегической игре.
Парламентарий отметил, что курс ЕС по отношению к Грузии показывает, что в Брюсселе уже проводят и намерены проводить и впредь курс на дестабилизацию обстановки внутри страны с целью подрыва позиций правящей ныне «Грузинской мечты» и перехвату власти со стороны «пятой колонны» ЕС — прозападной оппозиции.
«И если в ближайшее время правительству даже удастся погасить поддерживаемые Западом волнения, их будут стараться разогреть и впредь, используя для этого самые разные поводы. Такая политика уже была испытана на Молдавии и Украине с известным результатом», — написал законодатель.