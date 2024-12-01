Пушков рассказал, зачем ЕС держит курс на дестабилизацию в Грузии

В частности, проблема военно-политическая, отметил сенатор. «Запад стремится привести оппозицию к власти в Грузии не только ради создания еще одной страны, управляемой по большому счету из Вашингтона и Брюсселя. Цель этой политической операции — отрезать Грузию от России и заставить ее — вопреки экономическим интересам — присоединиться к западным санкциям. А возможно и превратить в своего военного союзника против России», — считает Пушков.