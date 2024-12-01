Салливан прокомментировал вероятное назначение Пателя директором ФБР

«Я не могу позволить себе переживать о том, что будет происходить после 20 января. Моя задача — сосредоточиться на работе, которая должна быть сделана до этой даты. Как советник по национальной безопасности, я должен обеспечить защиту страны, укрепить наших союзников и ослабить наших противников. У нас много задач, и их нужно решить, чтобы обеспечить плавный переход власти к команде (победившего на президентских выборах Дональда) Трампа. Это моя главная цель на ближайшие недели», — отметил Салливан в эфире телеканала ABC.