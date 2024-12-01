Салливан прокомментировал вероятное назначение Пателя директором ФБР

«Я не могу позволить себе переживать о том, что будет происходить после 20 января. Моя задача — сосредоточиться на работе, которая должна быть сделана до этой даты. Как советник по национальной безопасности, я должен обеспечить защиту страны, укрепить наших союзников и ослабить наших противников. У нас много задач, и их нужно решить, чтобы обеспечить плавный переход власти к команде (победившего на президентских выборах Дональда) Трампа. Это моя главная цель на ближайшие недели», — отметил Салливан в эфире телеканала ABC.
Салливану напомнили, что в своей книге Патель называл его одним из представителей «глубинного государства», а также высказывал намерение привлечь к ответственности чиновников, которых он считает причастными к фальсификации выборов 2020 года в пользу президента Джо Байдена. В США термин «глубинное государство» используют для обозначения неофициальных бюрократических структур, которые, как полагают, оказывают значительное влияние на политику.
Чиновник также отказался комментировать возможное назначение Пателя, добавив, что срок полномочий действующего главы ФБР Кристофера Рэя ещё не истек.