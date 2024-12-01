Президент Грузии обсудила ситуацию в стране с новым главой Евросовета

В Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протеста стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.