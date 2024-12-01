Президент Грузии обсудила ситуацию в стране с новым главой Евросовета

ТБИЛИСИ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону с новым главой Евросовета Антониу Коштой и еврокомиссаром по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас обстановку в республике. Об этом сообщили в администрации грузинского лидера.
«Президент Грузии в эти минуты обсудила с главой Евросовета Антониу Коштой и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которые несколько дней назад заменили в Еврокомиссии Шарля Мишеля и Жозепа Борреля, обстановку в Грузии», — говорится в сообщении.
В Тбилиси у здания парламента проходит очередной антиправительственный митинг. Несколько тысяч человек вышли на проспект Руставели перед парламентом, требуя отставки правительства и назначения повторных парламентских выборов. Количество митингующих значительно меньше, чем в предыдущие дни.
В Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протеста стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.