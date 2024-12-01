ЦИК Румынии обнародовал первые предварительные итоги парламентских выборов

Согласно предварительным данным, которые приводит «РИА Новости», в Сенат также проходят Национал-либеральная партия (НЛП) с результатом 12,97%, «Альянс за объединение румын» (AUR), который получает 10,61%, партия «Здоровье, образование, природа, устойчивость» с 6,41%, партия «Спасите Румынию S.O.S», которую также поддержали 6,41%, Социал-демократическая партия (СДП) с 5,89% и партия «Обновим европейский проект Румынии» — 5,18%.
В Палату депутатов, помимо представителей USR, проходят кандидаты от AUR (11,08%), социал-демократы (7,7%), партия «Здоровье, образование, природа, устойчивость» (6,57%), партия «Спасите Румынию S.O.S» (6,16%) и партия «Обновим европейский проект Румынии» (6%).
В Румынии сегодня прошли парламентские выборы, граждане выбирали депутатов и сенаторов на ближайшие четыре года. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск). В Палату депутатов и Сенат баллотировались порядка 10 тыс. человек, однако в парламент пройдут только 456.
На прошлой неделе в Румынии прошел первый тур выборов президента страны. Лидером стал 62-летний Кэлин Джорджеску, баллотировавшийся как независимый кандидат. До 2022 года он был членом крайне правого «Альянса за союз румын» (AUR). Он набрал 22,9% голосов, в то время как стороннице антироссийской политики, лидеру USR Елене Ласкони досталось чуть более 19% голосов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Румынский праздник непослушания».