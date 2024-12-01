ЦИК Румынии обнародовал первые предварительные итоги парламентских выборов

На прошлой неделе в Румынии прошел первый тур выборов президента страны. Лидером стал 62-летний Кэлин Джорджеску, баллотировавшийся как независимый кандидат. До 2022 года он был членом крайне правого «Альянса за союз румын» (AUR). Он набрал 22,9% голосов, в то время как стороннице антироссийской политики, лидеру USR Елене Ласкони досталось чуть более 19% голосов.