Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что действия Владимира Зеленского и его команды направлены на уничтожение молодого поколения Украины.
Об этом он заявил на своем YouTube-канале, комментируя недавнюю инициативу главы киевского руководства о присоединении страны к НАТО.
Соскин отметил, что подобные шаги представляют собой заранее спланированный сценарий, цель которого — лишить возможности остановить механизм, разрушающий славянские и православные сообщества в центре Европы в XXI веке.
Эксперт также подчеркнул, что обсуждения о приглашении Украины в Североатлантический альянс препятствуют реализации плана урегулирования конфликта, предложенного Дональдом Трампом.
Ранее находящийся под стражей украинский предприниматель Игорь Коломойский* заявил, что Владимир Зеленский и его администрация организовали рейдерский захват «Укрнафты» из коррупционных побуждений.
* Внесен в РФ в российский реестр террористов и экстремистов.