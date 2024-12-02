ЦИК Румынии: на выборах в парламент лидирует Социал-демократическая партия с 23%

Согласно обнародованным данным, которые приводит «РИА Новости», в Сенате социал-демократы получают 23,71%, в Палате депутатов — 23,07%. Второе место в обеих палатах пока занимают представители «Альянса за объединение румын» (AUR) (17,44% и 16,98% соответственно).
Тройку лидеров замыкает «Демократический союз венгров Румынии» (UDMR) с результатами 16,62% и 16,49% голосов. На четвертом месте — Национал-либеральная партия (НЛП). Ее кандидаты предварительно заручились поддержкой 14,93% по итогам выборов в Сенат и 14,31% — в Палату депутатов.
В Румынии сегодня прошли парламентские выборы, граждане выбирали депутатов и сенаторов на ближайшие четыре года. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск). В Палату депутатов и Сенат баллотировались порядка 10 тыс. человек, однако в парламент пройдут только 456.
На прошлой неделе в Румынии прошел первый тур выборов президента страны. Лидером стал 62-летний Кэлин Джорджеску, баллотировавшийся как независимый кандидат. До 2022 года он был членом крайне правого «Альянса за союз румын» (AUR). Он набрал 22,9% голосов, в то время как стороннице антироссийской политики, лидеру USR Елене Ласкони досталось чуть более 19% голосов.