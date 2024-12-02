Председательство в СБ ООН на месяц перешло к США

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил корреспонденту ТАСС, что Россия может заблокировать программу работы Совета Безопасности ООН, которую предложат США в декабре в качестве председателя СБ, если американская сторона пойдет на принципиальное продвижение своих установок. В начале ноября Россия не дала принять британскую программу, так как в проект было включено заседание по Украине. Как пояснил Полянский, программа должна содержать заседания в соответствии с мандатно-отчетным циклом СБ, а Украина к подобным вопросам не относится.