Председательство в СБ ООН на месяц перешло к США

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Председательство в Совете Безопасности ООН на один месяц перешло к Соединенным Штатам, которые являются постоянным членом Совбеза. В ноябре председателем была Великобритания.
В понедельник в 14:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск) в штаб-квартире ООН состоится пресс-конференция постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, в ходе которой журналистам объявят программу заседаний ключевой структуры всемирной организации.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил корреспонденту ТАСС, что Россия может заблокировать программу работы Совета Безопасности ООН, которую предложат США в декабре в качестве председателя СБ, если американская сторона пойдет на принципиальное продвижение своих установок. В начале ноября Россия не дала принять британскую программу, так как в проект было включено заседание по Украине. Как пояснил Полянский, программа должна содержать заседания в соответствии с мандатно-отчетным циклом СБ, а Украина к подобным вопросам не относится.
Ожидается, что в течение декабря главной темой встреч членов СБ ООН будет ситуация на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа и на израильско-ливанской границе. Всего в течение месяца Совет Безопасности ООН проведет около 20 открытых заседаний и закрытых консультаций.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, в том числе 5 постоянных — Великобритании, Китая, России, США и Франции. Каждый из пяти обладает правом вето. 10 временных членов СБ ООН — Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Республика Корея, Словения, Сьерра-Леоне, Швейцария, Эквадор и Япония. Согласно Уставу всемирной организации, СБ несет ответственность за поддержание мира и международной безопасности, а подчиняться его решениям обязаны все страны — члены ООН.
Представленные в Совбезе государства возглавляют его работу поочередно в алфавитном порядке английского языка. Председательство страны в СБ длится один календарный месяц. В январе 2025 года руководить работой Совбеза будет непостоянный член — Алжир.