Обозреватели сообщили, что в Румынии будет раздробленный парламент

«Сегодня день, когда румыны взяли свою судьбу в собственные руки, поднявшись против всех несправедливостей в последние годы», — провозгласил лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. «Мы должны воссоздать политическую элиту и предоставить больше доверия интеллектуальной элите Румынии, — заявила лидер “Союза за спасение Румынии” Елена Ласкони. По ее словам, речь больше не о кандидатах и политических партиях, а о том, чтобы “остаться в ЕС и НАТО”. Политик также заявила, что станет “президентом всех румын”, и выступила с утверждением, что будет “защищать независимость страны” от России.