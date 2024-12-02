Обозреватели сообщили, что в Румынии будет раздробленный парламент

«Румыны подтвердили, что СДП является главной политической силой страны. Переданный нам сигнал: продолжать развивать страну на европейские деньги, но в то же время защищать нашу идентичность, национальные ценности и веру», — заявил партийный лидер, премьер-министр Марчел Чолаку.
«В Румынии будет раздробленный парламент с большим количеством партий, — сказал исполняющий обязанности председателя Национал-либеральной партии (НЛП) Илие Боложан. — Думаю, что неизбежно встанет вопрос о формировании правящей коалиции. НЛП расположена участвовать в такой коалиции, чтобы стать фактором модернизации для Румынии».
«Сегодня день, когда румыны взяли свою судьбу в собственные руки, поднявшись против всех несправедливостей в последние годы», — провозгласил лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. «Мы должны воссоздать политическую элиту и предоставить больше доверия интеллектуальной элите Румынии, — заявила лидер “Союза за спасение Румынии” Елена Ласкони. По ее словам, речь больше не о кандидатах и политических партиях, а о том, чтобы “остаться в ЕС и НАТО”. Политик также заявила, что станет “президентом всех румын”, и выступила с утверждением, что будет “защищать независимость страны” от России.
Обозреватели констатируют большой успех националистических партий, которые, по данным экзитпола, получили 30% как в Сенате так и в Палате депутатов. В частности, «Альянс за объединение румын» удвоил свой результат по сравнению с предыдущими парламентскими выборами в 2000 году (9%). Сюрпризом стал прорыв в парламент двух националистических партий — «СОС Румыния» евродепутата Дианы Шошоакэ, известной нонконформистскими высказываниями, и Партии молодых людей, созданной недавно для поддержки Кэлина Джорджеску на президентских выборах.
Националистов незначительно — всего на 1% — обошел прогрессистский блок в составе «Союза за спасение Румынии» и НЛП. Таким образом, главный вопрос теперь состоит в том, будут ли допущены в состав коалиции во главе с СДП националистические партии. Бывший председатель НЛП Крин Антонеску заявил, что единственный способ сохранить прозападную направленность Румынии — создание широкой проевропейского объединения, включающего СДП, НЛП, «Союза за спасение Румынии» и Демократического союза венгров Румынии.
Данные экзитпола не учитывают голоса, поданные на избирательных участках за рубежом, которые могут повлиять на окончательный итог. Официальные результаты голосования будут сообщены Центральным избирательным бюро в предстоящие дни.