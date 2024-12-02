Представители Республиканской партии США работают над масштабным законопроектом. Он даст им возможность без одобрения демократов принимать некоторые меры по бюджету, сообщили журналисты телекомпании NBC со ссылкой на собственные источники.
Соответствующий проект могут принять уже в январе 2025 года. Согласно ему, республиканцам не потребуется поддержка демократов в вопросах согласования бюджета. А именно в рамках ряда инициатив. Например, в сферах налогообложения и борьбы с нелегальной миграцией.
Республиканцы намерены продолжать политику избранного президента США Дональда Трампа, которую он начал в 2017 году. Они хотят продлить действие налоговой реформы, что позволит сохранить льготы на сумму 3,3 трлн долларов. Также, возможно, будут сокращены федеральные расходы. Администрация же будет обеспечена ресурсами для укрепления границы и депортации нелегалов.
Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден продолжает пытаться обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта с Россией до своего ухода с поста через два месяца. На этот раз лидер тайно запросил у Конгресса 24 млрд долларов помощи для Киева. Тайно, потому что большинство американцев теперь выступают против того, чтобы давать деньги Зеленскому.