Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден продолжает пытаться обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта с Россией до своего ухода с поста через два месяца. На этот раз лидер тайно запросил у Конгресса 24 млрд долларов помощи для Киева. Тайно, потому что большинство американцев теперь выступают против того, чтобы давать деньги Зеленскому.