Спецназ начал зачистку площади перед парламентом в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 2 декабря. /ТАСС/. Отряды специального назначения МВД Грузии начали зачистку площади перед зданием парламента в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Правоохранители и спецтехника выдвинулись в направлении митингующих с площади Свободы, недалеко от парламента, а также с улицы 9 апреля. Непосредственного контакта правоохранителей с митингующими нет. Демонстранты спокойно отходят и идут вверх по проспекту Руставели.
Параллельно представители МВД с помощью громкоговорителя на проспекте Руставели требуют от митингующих разойтись, в противном случае грозятся применить против них все законные средства. Демонстранты остановились выше проспекта Руставели. Часть участников акции протеста разошлась. Спецназ прекратил движение вперед, время от времени применяет водомет.
В Тбилиси у здания парламента проходит очередной антиправительственный митинг. Несколько тысяч человек вышли на проспект Руставели перед парламентом, требуя отставки правительства и назначения повторных парламентских выборов. Количество митингующих значительно меньше, чем в предыдущие дни. Демонстрация с аналогичным требованием проходит и в Батуми.
В Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протеста стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить несколько принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.