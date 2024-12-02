Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» выразила уверенность, что ключевую роль в победе России сыграют благородство и милосердие.
Она отметила, что именно эти качества, включая осознание важности справедливости и отказ от нанесения ударов по слабым, являются важным преимуществом страны в условиях противостояния.
Ранее Маргарита Симоньян предложила название «Розги» для одного из новых видов российского оружия, которое, по ее мнению, могло бы удивить Запад, как это сделал «Орешник».