Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент с 24% голосов

В выборах приняли участие около 10 тысяч кандидатов, но лишь 456 человек займут места в парламенте. Несмотря на лидерство СДП, их позиция не гарантирует формирования правительства. Исполняющий обязанности главы партии и вице-председатель Европарламента Виктор Негреску отметил, что возможен сценарий, при котором СДП уйдет в оппозицию, даже занимая первое место.