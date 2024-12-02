Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент с 24% голосов

На парламентских выборах в Румынии, состоявшихся в воскресенье, лидирующие позиции сохраняет Социал-демократическая партия (СДП), набравшая более 24% голосов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки 20% протоколов, СДП получает 24,35% голосов в Сенате и 23,69% в Палате депутатов.
Кроме СДП, в Сенат проходят партии «Альянс за объединение румын» (AUR) с 17,89%, «Демократический союз венгров Румынии» (UDMR) с 14,61%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 13,91%, «Союз спасения Румынии» (USR) с 7,13% и «Спасите Румынию» (S.O.S RO) с 6,71%. В Палате депутатов распределение схоже: AUR получает 17,36%, UDMR — 14,48%, НЛП — 13,5%, USR — 7,08%, S.O.S RO — 6,28%, а также партия «Молодые люди» (POT) — 5,14%.
В выборах приняли участие около 10 тысяч кандидатов, но лишь 456 человек займут места в парламенте. Несмотря на лидерство СДП, их позиция не гарантирует формирования правительства. Исполняющий обязанности главы партии и вице-председатель Европарламента Виктор Негреску отметил, что возможен сценарий, при котором СДП уйдет в оппозицию, даже занимая первое место.
Он подчеркнул, что социал-демократы готовы обсуждать создание коалиции, но не намерены отказываться от своих ключевых принципов, включая укрепление позиции Румынии в НАТО, продолжение европейского курса и полное вступление в Шенгенскую зону. Для формирования правящей коалиции, по словам Негреску, потребуется диалог и поиск компромиссов в интересах страны, при сохранении баланса.
Напомним, в случае, если конституционный суд Румынии отменит итоги прошедшего голосования в первом туре президентских выборов, он может быть повторно проведен 15 декабря.