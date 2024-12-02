Правящая партия Румынии взяла реванш после провала на выборах президента

24 ноября в Румынии прошли президентские выборы, на которых СДП показала не такие хорошие для себя результаты. В лидеры вышел независимый кандидат, ультранационалист Кэлин Джорджеску (22,95%), вопреки соцопросам. Второе место и право бороться с ним во втором туре, назначенном на 8 декабря, получила лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Премьер страны, представитель СДП Марчел Чолаку, которому опросы пророчили уверенную победу, пришел третьим с 19,15%, после чего принял решение покинуть пост главы своей партии. Премьер-министром он стал в 2023 году, до этого был спикером палаты депутатов парламента.