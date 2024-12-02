Правящая партия Румынии взяла реванш после провала на выборах президента

На парламентских выборах в Румынии побеждает Социал-демократическая партия (СДП), следует из предварительных результатов выборов, передает RomaniaTV.
После обработки 60% бюллетеней у СДП — 24,19% голосов. На втором месте — националистический «Альянс за объединение румын» с 17,98%. Третью строчку занимает Национальная либеральная партия (14,19%), четвертую — «Союз спасения Румынии» (9,9%) и пятую — Демократический союз венгров Румынии (8,94%). Пятипроцентный барьер проходят еще две партии: радикальные SOS (7,19%) и Партия молодежи (5,59%).
24 ноября в Румынии прошли президентские выборы, на которых СДП показала не такие хорошие для себя результаты. В лидеры вышел независимый кандидат, ультранационалист Кэлин Джорджеску (22,95%), вопреки соцопросам. Второе место и право бороться с ним во втором туре, назначенном на 8 декабря, получила лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Премьер страны, представитель СДП Марчел Чолаку, которому опросы пророчили уверенную победу, пришел третьим с 19,15%, после чего принял решение покинуть пост главы своей партии. Премьер-министром он стал в 2023 году, до этого был спикером палаты депутатов парламента.
Румыния является президентско-парламентской республикой, и глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, а также служит верховным командующим вооруженными силами и осуществляет контроль над разведслужбами. Тем не менее парламент оказывает существенное влияние на политический курс страны.
Председатель Национального совета СДП Михай Тудосе заявил, что СДП хочет выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра в будущем правительстве, но не исключает других вариантов.
Лидер «Альянса за объединение румын» Джордж Симион заявил, что его партия не намерена объединяться с СДП и готова взять на себя ответственность за управление страной, Один из руководителей Национальной либеральной партии Рареш Богдан заявил, что его партия не хочет создавать коалицию в СДП и планирует быть в оппозиции.