Демешин изучил IT-опыт Татарстана и наметил планы для Хабаровского края

Во время официального визита в Татарстан губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вместе с членами краевого правительства и главами муниципалитетов изучил передовые практики в области информационных технологий и инновационного производства. Одной из ключевых точек маршрута стал Иннополис — наукоград, который стал первым в России специально построенным городом для IT-специалистов, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Экономика города-спутника Казани базируется на высоких технологиях: робототехнике, кибербезопасности и IT-разработках. В рамках визита хабаровская делегация посетила Особую экономическую зону «Иннополис», где размещаются офисы резидентов и лаборатории для научно-исследовательской деятельности.
Дмитрий Демешин также ознакомился с работой Университета Иннополис, который был создан в 2015 году и с тех пор стал одним из ведущих образовательных центров в России в области информационных технологий. Губернатору продемонстрировали инновационные подходы к обучению: студенты не только изучают современные IT-направления, но и ведут собственные научные проекты, которые часто превращаются в реальные продукты.
Как отметил мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков, вуз активно сотрудничает с почти 300 IT-компаниями и располагает 19 научными лабораториями, где разрабатываются уникальные решения.
Демешин подчеркнул важность таких моделей для Хабаровского края. «В Иннополисе мы увидели, как технологии интегрируются в промышленность и IT-производства. Нашей задачей станет перенять этот опыт, чтобы развивать собственные технопарки и индустриальные зоны. Особенно это актуально для острова Большой Уссурийский, где планируется создание международной территории опережающего развития», — отметил глава региона.
В Казани Дмитрий Демешин посетил ИТ-парк имени Башира Рамеева — один из ключевых центров поддержки цифровой индустрии. Этот технопарк, созданный всего два года назад, помогает стартапам и IT-компаниям, а также способствует взаимодействию с инвесторами.
В ходе визита губернатору представили отечественные разработки в сфере компьютерной техники, а также решения, направленные на повышение эффективности госуправления и информационной безопасности. По словам главы региона, Татарстан демонстрирует успешный пример того, как можно развивать IT-сектор с учетом интересов и бизнеса, и государства.
Завершился визит знакомством с культурным наследием Татарстана. Хабаровская делегация побывала в Казанском Кремле, посетив мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Дмитрий Демешин отметил, что Татарстан выделяется примером межнационального согласия и умения строить гармоничное общество, что является актуальным для всей страны.
Итоги поездки показали, что опыт Татарстана может стать ориентиром для Хабаровского края, который активно ищет пути интеграции инновационных решений в свою экономику.