Демешин изучил IT-опыт Татарстана и наметил планы для Хабаровского края

Дмитрий Демешин также ознакомился с работой Университета Иннополис, который был создан в 2015 году и с тех пор стал одним из ведущих образовательных центров в России в области информационных технологий. Губернатору продемонстрировали инновационные подходы к обучению: студенты не только изучают современные IT-направления, но и ведут собственные научные проекты, которые часто превращаются в реальные продукты.