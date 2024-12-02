Спецназ начал разгон митинга сторонников оппозиции у парламента Грузии

Часть участников митинга, вытесненная спецназом, продолжила акцию протеста на другом участке проспекта Руставели, где заняла часть проезжей части и начала возводить баррикады. Для их сооружения протестующие прибегли к вандализму, повреждая уличные конструкции, такие как вывески и металлические ограждения.