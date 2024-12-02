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Спецназ начал разгон митинга сторонников оппозиции у парламента Грузии

Участники митинга в Тбилиси, оттесненные от парламента, строят баррикады.

Источник: Аргументы и факты

Грузинский спецназ, используя специальную технику, приступил к разгона митинга сторонников оппозиции у здания парламента в Тбилиси, сообщает корреспондент РИА Новости.

Под давлением силовиков протестующие начали отходить от парламента, разделяясь на группы и перемещаясь на соседние улицы в районе проспекта Руставели, где находится парламент.

Часть участников митинга, вытесненная спецназом, продолжила акцию протеста на другом участке проспекта Руставели, где заняла часть проезжей части и начала возводить баррикады. Для их сооружения протестующие прибегли к вандализму, повреждая уличные конструкции, такие как вывески и металлические ограждения.

Ранее сообщалось, как протестующие в Грузии бросили коктейль Молотова в сотрудника полиции.