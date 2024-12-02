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Блинкен и Фидан обсудили гуманитарные усилия в Газе

Стороны также затронули вопрос освобождения заложников.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы обсудить сложившуюся обстановку в Сирии, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В ходе разговора стороны акцентировали внимание на необходимости снижения уровня конфликта и обеспечения безопасности мирных жителей в Алеппо и других пострадавших районах.

Помимо этого, обсуждались гуманитарные инициативы в Газе, вопросы скорейшего прекращения боевых действий и освобождения всех удерживаемых заложников.

Ранее российский лидер Владимир Путин в направленной президенту Палестины Махмуду Аббасу телеграмме заявил о важности решения палестино-израильского конфликта.