Блинкен и Фидан обсудили гуманитарные усилия в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы обсудить сложившуюся обстановку в Сирии, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
В ходе разговора стороны акцентировали внимание на необходимости снижения уровня конфликта и обеспечения безопасности мирных жителей в Алеппо и других пострадавших районах.
Помимо этого, обсуждались гуманитарные инициативы в Газе, вопросы скорейшего прекращения боевых действий и освобождения всех удерживаемых заложников.
Ранее российский лидер Владимир Путин в направленной президенту Палестины Махмуду Аббасу телеграмме заявил о важности решения палестино-израильского конфликта.