Доходы крупнейших производителей оружия в мире выросли

«Доходы 100 крупнейших компаний отрасли от продажи вооружений и оказания военных услуг в 2023 году достигли 632 миллиардов долларов, что в реальном выражении на 4,2% больше, чем в 2022 году», — говорится на сайте организации.
По информации института, рост доходов компаний от продажи вооружений был зафиксирован «во всех регионах», в особенности в России и на Ближнем Востоке. Отмечается, что небольшие компании отрасли «более эффективно» реагировали на спрос в области ВПК, связанный с военными конфликтами на Украине и в секторе Газа, «растущей напряженностью в Восточной Азии», а также программами перевооружения в других частях мира.
По словам научного сотрудника программы института «Военные расходы и программы производства вооружений» Лоренцо Скараццато, тенденция роста дохода от продажи оружий, вероятно, сохранится и в 2024 году.
«Доходы от продажи оружия 100 крупнейших производителей оружия все еще не полностью отражают масштабы спроса, и многие компании начали нанимать персонал, что говорит об их оптимизме в отношении будущих продаж», — сказал он.
Издание Financial Times в декабре 2023 года сообщало, что портфель заказов крупнейших мировых оборонных компаний на фоне роста напряженности в мире приблизился к рекордным значениям, увеличившись более чем на 10% за два года.