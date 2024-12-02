Доходы крупнейших производителей оружия в мире выросли

По информации института, рост доходов компаний от продажи вооружений был зафиксирован «во всех регионах», в особенности в России и на Ближнем Востоке. Отмечается, что небольшие компании отрасли «более эффективно» реагировали на спрос в области ВПК, связанный с военными конфликтами на Украине и в секторе Газа, «растущей напряженностью в Восточной Азии», а также программами перевооружения в других частях мира.