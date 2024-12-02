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Доходы крупнейших производителей оружия в мире выросли

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Доходы 100 крупнейших производящих оружие компаний в мире в 2023 году выросли на 4,2% по сравнению с 2022 годом, следует из опубликованных в понедельник данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Источник: U.S. Army

«Доходы 100 крупнейших компаний отрасли от продажи вооружений и оказания военных услуг в 2023 году достигли 632 миллиардов долларов, что в реальном выражении на 4,2% больше, чем в 2022 году», — говорится на сайте организации.

По информации института, рост доходов компаний от продажи вооружений был зафиксирован «во всех регионах», в особенности в России и на Ближнем Востоке. Отмечается, что небольшие компании отрасли «более эффективно» реагировали на спрос в области ВПК, связанный с военными конфликтами на Украине и в секторе Газа, «растущей напряженностью в Восточной Азии», а также программами перевооружения в других частях мира.

По словам научного сотрудника программы института «Военные расходы и программы производства вооружений» Лоренцо Скараццато, тенденция роста дохода от продажи оружий, вероятно, сохранится и в 2024 году.

«Доходы от продажи оружия 100 крупнейших производителей оружия все еще не полностью отражают масштабы спроса, и многие компании начали нанимать персонал, что говорит об их оптимизме в отношении будущих продаж», — сказал он.

Издание Financial Times в декабре 2023 года сообщало, что портфель заказов крупнейших мировых оборонных компаний на фоне роста напряженности в мире приблизился к рекордным значениям, увеличившись более чем на 10% за два года.