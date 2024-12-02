Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам

Байден-младший помилован как фигурант дел о нарушениях при хранении оружия и о неуплате налогов. Вынесение приговора по первому делу ожидалось 12 декабря, по второму — 16 декабря.
Джо Байден заявил, что сдержал обещание не оказывать влияние на работу Минюста США по этому делу, а также выразил надежду, что американцы «поймут, почему отец и президент сделал такой шаг». По словам главы Белого дома, обвинения в адрес его сына являются политически мотивированными. Он назвал их попытками «сломить» его, поэтому у него нет причин думать, что нападки на господина Байдена-младшего прекратятся.
Джо Байден добавил, что принял решение о помиловании сына после долгих размышлений, и оно обусловлено не только родственными связями, но и его убеждением в том, что судебный процесс был несправедливым. «Я верю в правосудие, но считаю, что в этот процесс проникла политика, приведя к судебной ошибке», — заявил президент США.
Джо Байден обсуждал вопрос о помиловании сына с некоторыми из своих ближайших помощников, по крайней мере, с момента осуждения Хантера Байдена в июне, сообщили NBC News два источника, знакомых с ситуацией. Они рассказали, что летом, когда уходящий американский президент еще был участником предвыборной кампании, было решено, что господин Байден публично заявит, что не помилует сына, хотя «вопрос оставался на столе». В начале ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявляла, что позиция господина Байдена не изменилась.