Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам

Джо Байден обсуждал вопрос о помиловании сына с некоторыми из своих ближайших помощников, по крайней мере, с момента осуждения Хантера Байдена в июне, сообщили NBC News два источника, знакомых с ситуацией. Они рассказали, что летом, когда уходящий американский президент еще был участником предвыборной кампании, было решено, что господин Байден публично заявит, что не помилует сына, хотя «вопрос оставался на столе». В начале ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявляла, что позиция господина Байдена не изменилась.