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Агентство по миграционной политике в Приморье заработает в 2025 году

Стало известно, чем именно займется агентство по миграционной политике в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Агентство по миграционной политике в Приморье планируют открыть в 2025 году. Первый вице-губернатор края Вера Щербина рассказала об основных задачах новой структуры, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Одной из задач агентства станет системный подход к набору иностранной рабочей силы на предприятия. Эта деятельность будет проводиться вместе с краевыми ведомствами, министерством профессионального образования и зарубежными властями. Новая структура также будет защищать права приезжих сотрудников.

Еще одна задача — создание условий для адаптации трудовых мигрантов, их будут обучать русскому языку, местным законам и нормам поведения. Также предстоит выстроить систему отбора, медицинского обследования и обучения иностранцев до приезда в Россию.

«Самые главные критерии, которые мы предлагаем ввести, — это количество мигрантов, трудоустроенных через наше агентство с соблюдением всех норм законодательства, в первую очередь трудового. Одним из критериев станет увеличение налоговых отчислений от тех работодателей, которые привлекают иностранную рабочую силу», — прокомментировала Вера Щербина.

Напомним, что агентство в Приморье создают по поручению губернатора края Олега Кожемяко.