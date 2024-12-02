Агентство по миграционной политике в Приморье заработает в 2025 году

Агентство по миграционной политике в Приморье планируют открыть в 2025 году. Первый вице-губернатор края Вера Щербина рассказала об основных задачах новой структуры, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Одной из задач агентства станет системный подход к набору иностранной рабочей силы на предприятия. Эта деятельность будет проводиться вместе с краевыми ведомствами, министерством профессионального образования и зарубежными властями. Новая структура также будет защищать права приезжих сотрудников.
Еще одна задача — создание условий для адаптации трудовых мигрантов, их будут обучать русскому языку, местным законам и нормам поведения. Также предстоит выстроить систему отбора, медицинского обследования и обучения иностранцев до приезда в Россию.
«Самые главные критерии, которые мы предлагаем ввести, — это количество мигрантов, трудоустроенных через наше агентство с соблюдением всех норм законодательства, в первую очередь трудового. Одним из критериев станет увеличение налоговых отчислений от тех работодателей, которые привлекают иностранную рабочую силу», — прокомментировала Вера Щербина.
Напомним, что агентство в Приморье создают по поручению губернатора края Олега Кожемяко.