Агентство по миграционной политике в Приморье заработает в 2025 году

«Самые главные критерии, которые мы предлагаем ввести, — это количество мигрантов, трудоустроенных через наше агентство с соблюдением всех норм законодательства, в первую очередь трудового. Одним из критериев станет увеличение налоговых отчислений от тех работодателей, которые привлекают иностранную рабочую силу», — прокомментировала Вера Щербина.