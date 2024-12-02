Лидер НЛП Боложан: состав парламента Румынии будет сильно раздробленным

Напомним, что на территории Румынии состоялись парламентские выборы. Результатом стал выбор членов палаты депутатов и членов сената, которые будут находиться на своих должностях ближайшие четыре года. Пройти порог могут Социал-демократическая партия, «Альянс за объединение румын», Национал-либеральная партия, «Демократический союз венгров Румынии», «Союз спасения Румынии», партия «Спасите Румынию S.O.S» и Партия молодых людей.