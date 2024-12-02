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Лидер НЛП Боложан: состав парламента Румынии будет сильно раздробленным

Партиям придется договариваться о создании правящей коалиции.

Источник: Аргументы и факты

Новый состав парламента Румынии будет довольно раздробленным. Такое мнение высказал лидер Национал-либеральной партии Илие Боложан.

По его словам, представителям партий придется приходить к особым договоренностям. Одна из них — это создание правящей коалиции.

«НЛП готова участвовать в коалиции таким образом, чтобы мы были фактором модернизации для нашей страны», — указал Боложан в беседе с журналистами.

При этом основой для обсуждения должна стать программа реформ, которые уже предприняли в НЛП. В последние годы именно эта партия совместно с социал-демократами была в коалиции.

Напомним, что на территории Румынии состоялись парламентские выборы. Результатом стал выбор членов палаты депутатов и членов сената, которые будут находиться на своих должностях ближайшие четыре года. Пройти порог могут Социал-демократическая партия, «Альянс за объединение румын», Национал-либеральная партия, «Демократический союз венгров Румынии», «Союз спасения Румынии», партия «Спасите Румынию S.O.S» и Партия молодых людей.

Лидерами считаются социал-демократы. Они набрали более 24% голосов после обработки 80% протоколов.