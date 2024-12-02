Лидер НЛП Боложан: состав парламента Румынии будет сильно раздробленным

Новый состав парламента Румынии будет довольно раздробленным. Такое мнение высказал лидер Национал-либеральной партии Илие Боложан.
По его словам, представителям партий придется приходить к особым договоренностям. Одна из них — это создание правящей коалиции.
«НЛП готова участвовать в коалиции таким образом, чтобы мы были фактором модернизации для нашей страны», — указал Боложан в беседе с журналистами.
При этом основой для обсуждения должна стать программа реформ, которые уже предприняли в НЛП. В последние годы именно эта партия совместно с социал-демократами была в коалиции.
Напомним, что на территории Румынии состоялись парламентские выборы. Результатом стал выбор членов палаты депутатов и членов сената, которые будут находиться на своих должностях ближайшие четыре года. Пройти порог могут Социал-демократическая партия, «Альянс за объединение румын», Национал-либеральная партия, «Демократический союз венгров Румынии», «Союз спасения Румынии», партия «Спасите Румынию S.O.S» и Партия молодых людей.
Лидерами считаются социал-демократы. Они набрали более 24% голосов после обработки 80% протоколов.