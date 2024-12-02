Глава МИД ФРГ Бербок указала на преимущества сотрудничества с Китаем

«Дипломатия важна как никогда, даже для тех, кто смотрит на вещи иначе, чем мы. Чтобы защитить наши ценности и интересы, важно постоянно отстаивать то, что сотрудничество лучше конфронтации, но при этом не быть наивным», — сообщает приводит слова дипломата агентство Bloomberg.
По словам Бербок, сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.
Министр подчеркнула, что не может это игнорировать в отношениях с КНР.
Ранее, 26 ноября, власти Германии готовы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД стран «большой семерки» (G7) в городе Фьюджи недалеко от Рима.
До этого, 18 ноября, Бербок заявила в Брюсселе на Совете министров иностранных дел и обороны ЕС, что Евросоюз (ЕС) может ввести санкции против Китая и Ирана за сотрудничество с Россией в военной сфере.