Глава МИД ФРГ Бербок указала на преимущества сотрудничества с Китаем

«Дипломатия важна как никогда, даже для тех, кто смотрит на вещи иначе, чем мы. Чтобы защитить наши ценности и интересы, важно постоянно отстаивать то, что сотрудничество лучше конфронтации, но при этом не быть наивным», — сообщает приводит слова дипломата агентство Bloomberg.