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Глава МИД ФРГ Бербок указала на преимущества сотрудничества с Китаем

Сотрудничество с Китаем лучше для Германии, чем конфронтация, но при этом Берлин не может игнорировать поддержку, оказываемую Пекином в адрес России. Об этом 1 декабря заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед поездкой в КНР.

Источник: AP 2024

«Дипломатия важна как никогда, даже для тех, кто смотрит на вещи иначе, чем мы. Чтобы защитить наши ценности и интересы, важно постоянно отстаивать то, что сотрудничество лучше конфронтации, но при этом не быть наивным», — сообщает приводит слова дипломата агентство Bloomberg.

По словам Бербок, сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

«Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, Китай своей экономической и военной помощью России идет против наших основных европейских интересов», — приводит слова Бербок МИД ФРГ.

Министр подчеркнула, что не может это игнорировать в отношениях с КНР.

Ранее, 26 ноября, власти Германии готовы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД стран «большой семерки» (G7) в городе Фьюджи недалеко от Рима.

До этого, 18 ноября, Бербок заявила в Брюсселе на Совете министров иностранных дел и обороны ЕС, что Евросоюз (ЕС) может ввести санкции против Китая и Ирана за сотрудничество с Россией в военной сфере.