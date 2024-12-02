Трамп назначил своего свата Булоса на пост советника по Ближнему Востоку

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что Массад Булос займёт должность старшего советника по вопросам арабских и ближневосточных стран.
Трамп отметил, что Булос является опытным юристом с глубокими знаниями международной политики и заслуженным лидером в бизнесе. Он подчеркнул, что Булос давно поддерживает республиканские и консервативные ценности, активно участвуя в его кампании и способствуя созданию новых связей с арабско-американским сообществом.
Кроме того, Трамп добавил, что Булос является сторонником мира на Ближнем Востоке и будет отстаивать интересы США в этом ключевом регионе. Он подчеркнул, что Булос, как переговорщик, привержен делу мира и станет надёжным защитником американских интересов. Трамп выразил радость по поводу назначения Булоса в свою команду.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не переживает по поводу возможного назначения сторонника теории «глубинного государства» Кэша Пателя на пост директора Федерального бюро расследований.