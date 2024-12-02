Трамп назначил своего свата Булоса на пост советника по Ближнему Востоку

Кроме того, Трамп добавил, что Булос является сторонником мира на Ближнем Востоке и будет отстаивать интересы США в этом ключевом регионе. Он подчеркнул, что Булос, как переговорщик, привержен делу мира и станет надёжным защитником американских интересов. Трамп выразил радость по поводу назначения Булоса в свою команду.