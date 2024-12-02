Зимняя подготовка войск ВВО стартовала в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Дмитрий Горбатенко открыл зимний период обучения на митинге, прошедшем в гвардейском мотострелковом соединении ВВО в Хабаровском крае. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Занятия стартовали одновременно на нескольких полигонах округа с военнослужащими мотострелковых подразделений, операторами беспилотников и экипажами боевых машин. Мотострелки провели стрельбы из пулеметов, станковых гранатометов и противотанковых комплексов.
«Военнослужащие соединений и воинских частей округа примут участие в полевых выходах и тактических учениях различного уровня, а также в практических занятиях по огневой подготовке с боевыми стрельбами из штатного вооружения боевых машин и вождению военной и специальной техники», — рассказали в пресс-службе ВВО.
Основное внимание в подготовке будет уделено применению новых подходов к ведению боевых действий, разработанных на основе опыта специальной военной операции.
Перед началом учебного периода были дооборудованы объекты учебно-материальной базы полигонов ВВО и подготовлены площадки для занятий по огневой, тактической и специальной подготовке, а также вождению боевых машин.