Зимняя подготовка войск ВВО стартовала в Хабаровском крае

«Военнослужащие соединений и воинских частей округа примут участие в полевых выходах и тактических учениях различного уровня, а также в практических занятиях по огневой подготовке с боевыми стрельбами из штатного вооружения боевых машин и вождению военной и специальной техники», — рассказали в пресс-службе ВВО.