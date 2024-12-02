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Бербок: сотрудничество с Китаем лучше для Германии, чем конфронтация

Бербок указала, что сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для Берлина предпочтительнее сотрудничество с Китаем, чем конфронтация, однако невозможно игнорировать поддержку, которую Пекин оказывает России. Об этом сообщает РИА Новости.

Бербок подчеркнула, что безопасность Германии тесно связана с глобальной стабильностью, поэтому диалог и дипломатические усилия, даже с государствами, придерживающимися иных взглядов, имеют особую важность.

Она отметила, что для защиты ценностей и интересов Германии необходимо последовательно отстаивать идею, что взаимодействие эффективнее противостояния.

В то же время министр подчеркнула, что партнерство Китая с Россией идет вразрез с интересами Европы.

Между тем стало известно, что Китай изучает способы противодействия санкциям Запада на примере России.