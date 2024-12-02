Социологи объяснили, почему дважды недооценили рейтинг Трампа

Опросы, которые исследователи проводили перед президентскими выборами в США в 2016 и 2020 году, показывали заниженный рейтинг республиканца Дональда Трампа из-за сложностей с учетом его электората, рассказали Politico социологи, назвав эту группу избирателей «неуловимой».
Собеседники издания объяснили сложность с предсказанием результатов выборов высокой явкой избирателей, которые не доверяют экспертам, журналистам и науке. Именно они при проведении опросов общественного мнения не идут на контакт — кладут трубку при звонке.
Во время проведения опросов в 2024 году социологи придали больший вес голосам определенных демографических групп, в частности, избирателям без высшего образования, которые, как правило, отдают голоса кандидатам от Республиканской партии. Именно эти шаги помогли дать результаты, близкие к итогам выборов, отмечает издание.
Выборы президента США прошли 5 ноября, победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его соперница по гонке — вице-президент Камала Харрис — не набрала большинство голосов ни в одном колеблющимся штате. Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года.