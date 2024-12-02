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Социологи объяснили, почему дважды недооценили рейтинг Трампа

Предвыборные опросы несколько лет показывали заниженный рейтинг Дональда Трампа, поскольку социологи не учитывали его сторонников из «неуловимой части населения», пишет Politico. Республиканец одержал победу на выборах 2024 года.

Источник: Drew Angerer/Getty Images

Опросы, которые исследователи проводили перед президентскими выборами в США в 2016 и 2020 году, показывали заниженный рейтинг республиканца Дональда Трампа из-за сложностей с учетом его электората, рассказали Politico социологи, назвав эту группу избирателей «неуловимой».

Собеседники издания объяснили сложность с предсказанием результатов выборов высокой явкой избирателей, которые не доверяют экспертам, журналистам и науке. Именно они при проведении опросов общественного мнения не идут на контакт — кладут трубку при звонке.

Во время проведения опросов в 2024 году социологи придали больший вес голосам определенных демографических групп, в частности, избирателям без высшего образования, которые, как правило, отдают голоса кандидатам от Республиканской партии. Именно эти шаги помогли дать результаты, близкие к итогам выборов, отмечает издание.

Выборы президента США прошли 5 ноября, победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его соперница по гонке — вице-президент Камала Харрис — не набрала большинство голосов ни в одном колеблющимся штате. Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года.

Трамп Дональд
социология