Социологи объяснили, почему дважды недооценили рейтинг Трампа

Во время проведения опросов в 2024 году социологи придали больший вес голосам определенных демографических групп, в частности, избирателям без высшего образования, которые, как правило, отдают голоса кандидатам от Республиканской партии. Именно эти шаги помогли дать результаты, близкие к итогам выборов, отмечает издание.