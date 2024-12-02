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Трамп назвал помилование сына Байдена злоупотреблением

Кроме того, избранный президент США отметил, что действия нынешнего американского лидера — это «нарушение правосудия».

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

«Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, “заложников” 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Под «заложниками» 6 января он имеет в виду участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Избранный президент и его сторонники утверждают, что некоторые из них подверглись несправедливому судебному преследованию, рассматривая их как политических заключенных.

Байден Джо