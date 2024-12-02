10 декабря Губернатор Игорь Кобзев ответит на вопросы жителей региона

«В прямом эфире пообщаемся обо всем, что волнует сейчас людей. Прекрасно понимаю, что большинство вопросов будет связано с нормами энергопотребления. Вижу обеспокоенность людей и желание получить подробные объяснения. Предыдущая прямая линия у нас прошла полгода назад, тогда мы с коллегами получили больше тысячи вопросов», — отметил Игорь Кобзев.