Джо Байден сообщил о помиловании своего сына Хантера

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал помилование своего сына Хантера. Это сообщил источник в Белом доме.
По его данным, речь идет о двух судебных делах. При этом лидер неоднократно с момента своего вступления на высокую должность исключал такую возможность. Он не собирался «вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции».
«И я сдержал слово, даже когда наблюдал за тем, как мой сын подвергается избирательному и несправедливому преследованию», — указал Байден.
В своем заявлении он добавил, что обвинения против Хантера были выдвинуты из-за высокой должности его отца. Их сформулировали политические оппоненты Джо Байдена, чтобы надавить на него и «сломать», считает действующий хозяин Белого дома.
Напомним, что в штатах Делавэр и Калифорния присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия. Обвинение настаивало на том, что он не имел права приобретать оружие, поскольку употреблял наркотические вещества. Также Хантер Байден в суде признал вину по всем обвинениям в налоговых преступлениях. Его отец же считает обвинения незаконными, так как Хантер уже «пять лет сохраняет трезвость».