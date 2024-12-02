Джо Байден сообщил о помиловании своего сына Хантера

Напомним, что в штатах Делавэр и Калифорния присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия. Обвинение настаивало на том, что он не имел права приобретать оружие, поскольку употреблял наркотические вещества. Также Хантер Байден в суде признал вину по всем обвинениям в налоговых преступлениях. Его отец же считает обвинения незаконными, так как Хантер уже «пять лет сохраняет трезвость».