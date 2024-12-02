В парламент Румынии по итогам выборов прошли семь политических сил

После обработки 97,25% протоколов с избирательных участков ЦИК данные показывают, что в сенат смогли пройти: Социал-демократическая партия (СДП) с 23,29% голосов, «Альянс за объединение румын» (AUR) с 17,92%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,62%, «Союз спасения Румынии» (USR) с 11,73%, партия «Спасите Румынию S.O.S» (S.O.S RO) с 7,35%, «Демократический союз венгров Румынии» (UDMR) с 6,66% и Партия молодых людей (POT) — с 6,01%.