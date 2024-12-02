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В парламент Румынии по итогам выборов прошли семь политических сил

КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Семь политических сил смогли преодолеть избирательный порог, чтобы попасть в парламент Румынии, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 97,25% протоколов с избирательных участков.

Источник: © РИА Новости

В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Для каждой из палаты парламента подсчеты велись отдельно.

После обработки 97,25% протоколов с избирательных участков ЦИК данные показывают, что в сенат смогли пройти: Социал-демократическая партия (СДП) с 23,29% голосов, «Альянс за объединение румын» (AUR) с 17,92%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,62%, «Союз спасения Румынии» (USR) с 11,73%, партия «Спасите Румынию S.O.S» (S.O.S RO) с 7,35%, «Демократический союз венгров Румынии» (UDMR) с 6,66% и Партия молодых людей (POT) — с 6,01%.

В палату депутатов проходят: СДП с 22,89%, AUR c 17,59%, НЛП — с 13,82%, USR — с 11,77%, S.O.S RO — с 6,94%, UDMR — с 6,61%, и POT — с 6, 09%.

На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.