Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси

Митинг в центре Тбилиси шел с вечера воскресенья. Сначала его участников оттеснили от парламента, затем, утром в понедельник, их вытеснили с части центра города, которую они занимали всю ночь.
Правоохранители встали в заслоны с нескольких сторон у станции метро «Руставели», рядом с которой расположились оставшиеся участники митинга.
Участники митинга в ночь на понедельник были оттеснены от парламента далее по проспекту Руставели, часть которого занимали до утра. С применением слезоточивого газа спецназ смог вытеснить их оттуда утром в понедельник.
Вечером 1 декабря грузинская НПО «Ассоциация молодых юристов» на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически — слезоточивый газ.