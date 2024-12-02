Декабрьские довыборы в Прикамье выиграли кандидаты от «Единой России»

«Средняя явка на этих выборах составила 33,14%», — сообщили в краевом избиркоме.
За гендиректора ООО «Эдем» Анну Дутуеву проголосовали 279 человек (или 88,29%). Самовыдвиженец, художник в МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» Сергей Семериков заручился поддержкой 22 избирателей. Продавец-консультант Алла Катана, которую выдвинула «Справедливая Россия — За правду», получила шесть голосов.
Чуть более конкурентной получилась кампания по округу № 10 в думу Чернушинского городского округа. За победившего здесь завхоза районной больницы Вадима Канафина свои голоса отдали 306 человек (или 50,16%). Второе место занял бывший глава Чернушки, директор ООО «ЭнергоИнвест» Иван Ратегов, набравший 136 голосов. Из остальных шести кандидатов никому не удалось получить больше 85 голосов.
Напомним, перенести выборы в этих округах в Чернушке и Красновишерске пришлось из-за того, что перед единым днем голосования в сентябре 2024 года в них осталось по одному кандидату: все остальные претенденты снялись. Примечательно, что оставшиеся тогда кандидаты — командир отделения в пожарной части Чернушки Константин Булышев (ЛДПР) и экс-спикер думы Красновишерска Илья Итальев — в итоге отказались участвовать в отложенных выборах в декабре.
Ранее «ФедералПресс» писал о кадровой ротации в высшем руководстве «Единой России» в Пермском крае. В частности, президиум и политсовет прикамских единороссов покинул экс-мэр Перми и вице-премьер регионального правительства Алексей Демкин.