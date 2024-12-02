Декабрьские довыборы в Прикамье выиграли кандидаты от «Единой России»

Напомним, перенести выборы в этих округах в Чернушке и Красновишерске пришлось из-за того, что перед единым днем голосования в сентябре 2024 года в них осталось по одному кандидату: все остальные претенденты снялись. Примечательно, что оставшиеся тогда кандидаты — командир отделения в пожарной части Чернушки Константин Булышев (ЛДПР) и экс-спикер думы Красновишерска Илья Итальев — в итоге отказались участвовать в отложенных выборах в декабре.