Актуальный диалог. Радий Хабиров ответит на вопросы жителей Башкирии

О том, как данный формат будет способствовать выстраиванию конструктивного диалога с обществом, поможет увидеть и решить значимые для людей проблемы — в материале «Башинформа».
Не все видно из кабинета
Без качественной обратной связи не бывает эффективного управления — это простая и очевидная истина. Глава Башкирии Радий Хабиров не раз подчеркивал важность прямого общения с жителями республики. Его практически ежедневные поездки по Башкирии, встречи с людьми — часть этой работы.
«Каждый день наша управленческая команда отвечает на сотни вопросов жителей республики на самые разные темы. И раз в год я провожу прямую линию, чтобы на часть из этих вопросов ответить лично. Для меня такой диалог действительно важен. Считаю, что общение с людьми — это основа работы чиновника любого уровня. Такой формат дает возможность посмотреть на все вопросы в комплексе, а это, в свою очередь, помогает нам в нашей системной работе».
По мнению руководителя региона, без обратной связи нельзя увидеть недоработки, эффективно управлять процессами и решать важные для людей задачи.
«Не всё можно увидеть из кабинета. И хотя я много езжу по республике, общаюсь с жителями, даже в рабочих поездках не составишь полную картину того, что происходит. Тем более в таком большом четырехмиллионном регионе, как наш Башкортостан».
Политолог, профессор УГНТУ Эдуард Гареев считает формат прямой линии одним из важнейших инструментов диалога власти и общества.
«Важно, что это непосредственное, прямое общение. Каждый активный гражданин получает возможность задать интересующий вопрос первому лицу региона. Такой формат показывает уровень открытости власти, что она не боится даже неудобных вопросов, готова слышать людей и отвечать, — отметил Эдуард Гареев. — Для власти это тоже очень важно, поскольку позволяет сопоставить реалии с информацией, поступающей по официальным каналам. Радий Хабиров — опытный политик, он хорошо владеет информацией, умеет говорить с людьми и убеждать их. Глава республики не боится сложных вопросов, прямого диалога и совершенно правильно делает. Это укрепляет его авторитет, говорит о нем как о сильном региональном лидере».
Проблемы называются и решаются
Несмотря на то, что прямая линия Главы Башкирии проходит ежегодно, интерес общества к ней не ослабевает. Так, в 2022 году поступило 3345 обращений, организовано 2 телемоста, прозвучало 16 видеовопросов, 40 вопросов из зала, 41 вопрос из соцсетей.
В 2023 году в ходе прямого общения с жителями республики, продолжавшегося 3 часа 45 минут, Радий Хабиров ответил на более чем 50 вопросов в прямом эфире. На прямую линию поступило 4299 обращений в соцсетях, 216 видеообращений, 115 звонков в Ситуационный центр. Только по телеканалу БСТ трансляцию посмотрели около 900 тыс. человек. Все вопросы взяты на контроль, на них даны ответы. Радий Хабиров пообещал, что ни одна проблема не останется без внимания.
«Поступило много вопросов, порядка тысячи, как мне сказали. Невозможно ответить на все из них в эфире. Ни один вопрос не останется без внимания, многие вопросы, которые поступили, мы изучили, некоторые находятся в стадии решения. Отвечать на все вопросы я буду честно и откровенно».
Напомним, «Башинформ» вел трансляцию Прямой линии и освещал все темы, затронутые в прямом эфире. Жители республики спрашивали о ситуации в зоне СВО, куда лично не раз ездил Хабиров, звучали вопросы о поддержке военнослужащих и их семей. В центре внимания традиционно были темы благоустройства, ремонта дорог, здравоохранения и школьного питания, строительства и реконструкции спортивных и социальных объектов, экономика и многое другое. Прошел год, как же решаются эти проблемы?
Начнем с того, что в Башкирии на конец 2024 года действует более 40 мер поддержки участников СВО и членов их семей. По этому показателю республика лидирует в ПФО, более того, опыт Башкирии берут на вооружение другие регионы. Как и обещал Радий Хабиров, в нынешнем году открылся визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций, решена проблема обманутых дольщиков, открылся реабилитационно-образовательный центр «Салют», продолжается и расширяется программа «Башкирское долголетие», не прекращается ремонт «фонящих» дорог. Практически каждый вопрос, озвученный в прямом эфире год назад, получил логическое продолжение: решен либо активно решается. Ранее «Башинформ» подробно рассказывал, как исполнены обещания Главы Башкирии, сделанные на Прямой линии в 2022 году.
«Мы живем не в идеальных условиях и одномоментного решения всех проблем не существует. Но я могу сказать, что за последние 5 лет для развития республики сделано очень многое и прежде всего благодаря инициативам Радия Хабирова, который не побоялся взять на себя личную ответственность за многие проекты. Возьмем для примера Восточный выезд из Уфы, ведь это долгострой, который тянулся с 1990-х годов, а его удалось сделать. Конечно, коррективы вносят ситуация в экономике, СВО, но я вижу, что большая часть обещанного выполняется».
Что волнует общество
Кандидат социологических наук, доцент кафедры «Региональная экономика и управление» УГНТУ Елена Шевалдина обратила внимание, что Радий Хабиров во время прямых линий честно отвечает даже на неудобные вопросы и не дает несбыточных обещаний.
«В прошлом году люди задавали вопросы, касающиеся строительства дорог, мостов, обеспечения транспортной доступности, многих волновала проблема пробок. Радий Хабиров, как и обещал, прямо ответил на них, по некоторым дал поручения. Разумеется, что решение этих проблем требует серьезных финансовых затрат. И здесь руководитель региона не стал давать несбыточных обещаний. Он, например, честно сказал по поводу строительства моста в Забелье, что жителям придется немного подождать. Рассказал о механизме финансирования работ по продлению проспекта Салавата Юлаева до Интернациональной, строительству моста. Вопросы, даже непростые, честно обсуждаются с обществом. Считаю, что это очень важно для развития нашего региона».
Социолог считает, что многие темы, поднятые год назад, будут обсуждаться и на предстоящей прямой линии.
«Общество традиционно волнуют проблемы дорог, ЖКХ, поддержки участников СВО, транспортная реформа, благоустройство, то, что мы называем социалкой. Так или иначе, подобные вопросы возникают ежегодно, это не значит, что проблемы не решаются, просто они требуют постоянной, системной работы и не только на уровне нашей республики. Уверена, что Глава республики сможет дать на все вопросы конкретные ответы, проблемные ситуации будут взяты на контроль», — рассказала «Башинформу» Елена Шевалдина.
«Предполагаю, что на Прямой линии мы услышим вопросы, касающиеся СВО, ситуации в экономике, кадрового дефицита. Это то, что сейчас интересует людей. Разумеется, они будут заданы сквозь призму региональной специфики, исходя из конкретных ситуаций на местах. Думаю, что такой диалог будет полезным для власти и общества».
Напомним, что трансляцию прямой линии Главы Башкирии можно будет смотреть и слушать 3 декабря в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанции «Юлдаш», а также на страницах Радия Хабирова в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало трансляции — в 19 часов.
Задать вопрос руководителю республики можно через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на Госуслугах или через специальный раздел на официальном сайте Главы республики.