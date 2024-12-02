Актуальный диалог. Радий Хабиров ответит на вопросы жителей Башкирии

«Мы живем не в идеальных условиях и одномоментного решения всех проблем не существует. Но я могу сказать, что за последние 5 лет для развития республики сделано очень многое и прежде всего благодаря инициативам Радия Хабирова, который не побоялся взять на себя личную ответственность за многие проекты. Возьмем для примера Восточный выезд из Уфы, ведь это долгострой, который тянулся с 1990-х годов, а его удалось сделать. Конечно, коррективы вносят ситуация в экономике, СВО, но я вижу, что большая часть обещанного выполняется».