Какие пособия на детей увеличат в 2025 году

В 2025 году в России вырастут пособия на детей до 17 лет, а также увеличатся выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщил член Совета Федерации и председатель Социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова. По ее словам, это изменение является частью более широкой государственной программы поддержки семей с детьми.