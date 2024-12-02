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Какие пособия на детей увеличат в 2025 году

В 2025 году в России вырастут пособия на детей до 17 лет, а также увеличатся выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщил член Совета Федерации и председатель Социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова. По ее словам, это изменение является частью более широкой государственной программы поддержки семей с детьми.

В России в 2025 году вырастут пособия на детей до 17 лет.

В 2025 году в России вырастут пособия на детей до 17 лет, а также увеличатся выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщил член Совета Федерации и председатель Социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова. По ее словам, это изменение является частью более широкой государственной программы поддержки семей с детьми.

«В 2025 году подрастут некоторые пособия на детей разных возрастов. Должно быть увеличено пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В январе следующего года оно составит минимум 9227 рублей, с 1 февраля — 9900 рублей».

уточнила Епифанова во время беседы с NEWS.ru.

По ее словам, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет возрастет до 68 996 рублей в месяц. Она также отметила, что благодаря повышению МРОТ увеличатся и другие виды социальных выплат, включая пособия по беременности.

По словам Епифановой, что в бюджете на 2025−2027 годы предусмотрено около 10 трлн рублей на поддержку семей с детьми. Из этой суммы более четырех трлн рублей будут направлены на выплату единого детского пособия, а также 1,7 трлн рублей на материнский капитал.

Ранее сообщалось, что российские граждане, обычно получающие социальные выплаты в начале января, смогут получить свои пособия и пенсии досрочно, в конце декабря. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, январские выплаты коснутся единого пособия на детей, пособия беременным, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а также ежемесячных выплат из материнского капитала на детей до трех лет.