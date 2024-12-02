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Лукашенко: Беларусь и ОАЭ совместными усилиями способны в полной мере реализовать потенциал сотрудничества

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны с национальным праздником — Днем создания федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Базируясь на богатом наследии основателя страны шейха Заида бен Султана аль-Нахайяна, ОАЭ под Вашим руководством уверенно шагают в будущее, укрепляют человеческий потенциал и роль в регионе и мире», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что результаты его недавней встречи с Президентом ОАЭ в Баку убедительно демонстрируют, что совместными усилиями стороны сумеют в полной мере реализовать существующий потенциал сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной отраслях и успешно завершить ряд совместных проектов, продолжат плодотворное взаимодействие в рамках международных форматов, в том числе БРИКС.

«Для детального обсуждения возможностей расширения двусторонних отношений и придания нового импульса нашему партнерству буду рад встретиться с Вами в ближайшее время в Абу-Даби или Минске», — добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также направил поздравительное послание вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.

«Ваша страна является примером мирного и конструктивного развития, сбалансированных и рассудительных подходов к решению актуальных международных проблем. Благодаря усилиям руководства в ОАЭ создана комфортная среда для реализации человеческого потенциала, эффективной экономической деятельности. Искреннее уважение вызывает усердная работа Эмиратов в сфере передовых технологий, в частности по линии освоения космоса, цифровизации, искусственного интеллекта, логистики и инфраструктуры», — подчеркнул Президент Беларуси.

Глава государства отметил, что белорусско-эмиратские отношения характеризуются активным политическим диалогом, взаимовыгодным сотрудничеством в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной отраслях.

«Опираясь на принципы равноправия и уважения, дух дружбы и партнерства, мы сумеем достичь важных совместных результатов», — констатировал Александр Лукашенко.

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