Лукашенко: Беларусь и ОАЭ совместными усилиями способны в полной мере реализовать потенциал сотрудничества

«Базируясь на богатом наследии основателя страны шейха Заида бен Султана аль-Нахайяна, ОАЭ под Вашим руководством уверенно шагают в будущее, укрепляют человеческий потенциал и роль в регионе и мире», — говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что результаты его недавней встречи с Президентом ОАЭ в Баку убедительно демонстрируют, что совместными усилиями стороны сумеют в полной мере реализовать существующий потенциал сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной отраслях и успешно завершить ряд совместных проектов, продолжат плодотворное взаимодействие в рамках международных форматов, в том числе БРИКС.



«Для детального обсуждения возможностей расширения двусторонних отношений и придания нового импульса нашему партнерству буду рад встретиться с Вами в ближайшее время в Абу-Даби или Минске», — добавил белорусский лидер.



Александр Лукашенко также направил поздравительное послание вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.



«Ваша страна является примером мирного и конструктивного развития, сбалансированных и рассудительных подходов к решению актуальных международных проблем. Благодаря усилиям руководства в ОАЭ создана комфортная среда для реализации человеческого потенциала, эффективной экономической деятельности. Искреннее уважение вызывает усердная работа Эмиратов в сфере передовых технологий, в частности по линии освоения космоса, цифровизации, искусственного интеллекта, логистики и инфраструктуры», — подчеркнул Президент Беларуси.



Глава государства отметил, что белорусско-эмиратские отношения характеризуются активным политическим диалогом, взаимовыгодным сотрудничеством в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной отраслях.