Лукашенко: Беларусь и Лаос уверенно строят двусторонний партнерский диалог

Глава государства обратил внимание, что Беларусь и Лаос имеют долгую историю взаимодействия, основанного на уважении, доверии, готовности помочь друг другу.



В этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. «Наша дружба, безусловно, проверена временем, — говорится в поздравлении. — Мы уверенно строим двусторонний партнерский диалог. У обоих государств одинаковые подходы по принципиальным вопросам глобальной и региональной повесток дня, в том числе мирного решения любых конфликтов на основе международного права».



Александр Лукашенко отметил, что у него остались самые теплые впечатления от встречи с лидером Лаоса в Казани на саммите БРИКС. «Приятно отметить, что Минск и Вьентьян заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества и практической реализации значительного экономического потенциала белорусско-лаосских связей», — добавил Президент.



Глава государства подтвердил приглашение Президенту Лаоса посетить гостеприимную Беларусь в любое удобное время для подробного обсуждения всех дел, которые представляют взаимный интерес для двух стран.



Александр Лукашенко пожелал Тхонглуну Сисулиту доброго здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Лаоса — согласия и прогресса.