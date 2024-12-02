Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в Республику Татарстан

«Самое важное все-таки не в рамочном документе соглашения, а в рабочей карте взаимодействия. Нам действительно есть чем обмениваться между регионами. Во-первых, это авиастроение. У наших регионов большие исходные компетенции. Наш Комсомольский авиастроительный завод выпускает истребители и самолеты гражданской авиации. Мы можем обмениваться и композитными материалами, и деталями. У Татарстана большой опыт по развитию индустриальных парков и технопарков, из которых выросли крупные предприятия. Мы этому учимся у вас. Спасибо за то, что члены нашей делегации ознакомились с работой парковой инфраструктуры. В наших регионах также есть основа для совместной работы в судостроении», — подчеркнул Дмитрий Демешин.