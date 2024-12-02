Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в Республику Татарстан

На прошлой неделе делегация Хабаровского края во главе с Дмитрием Демешиным отправилась в Республику Татарстан. В рамках рабочей поездки глава региона встретился с раисом Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с работой инновационных площадок в республике.
В ходе встречи Рустам Минниханов и Дмитрий Демешин заключили ряд соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
«Самое важное все-таки не в рамочном документе соглашения, а в рабочей карте взаимодействия. Нам действительно есть чем обмениваться между регионами. Во-первых, это авиастроение. У наших регионов большие исходные компетенции. Наш Комсомольский авиастроительный завод выпускает истребители и самолеты гражданской авиации. Мы можем обмениваться и композитными материалами, и деталями. У Татарстана большой опыт по развитию индустриальных парков и технопарков, из которых выросли крупные предприятия. Мы этому учимся у вас. Спасибо за то, что члены нашей делегации ознакомились с работой парковой инфраструктуры. В наших регионах также есть основа для совместной работы в судостроении», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В свою очередь Раис республики Рустам Минниханов подчеркнул, что соглашение — это хорошая основа для укрепления деловых связей между нашими регионами. Есть все возможности для расширения взаимной торговли. Сегодня Татарстан поставляет в Хабаровский край медицинские изделия, удобрения, продукты питания, средства бытовой химии, автомобили и шинную продукцию, нефтепродукты. В республику же в основном поступают лекарственные средства и морепродукты.
Республика готова к обмену опытом в части развития инновационной и производственной инфраструктуры, цифровизации, поддержки предпринимательства, подготовки кадров, а также в области формирования комфортной городской среды. Есть возможности для развития связей в сфере образования и науки, культуры, молодежной политики, спорта и туризма.
В рамках поездки Дмитрий Демешин совместно с членами краевого правительства и главами муниципалитетов посетили наукоград, город-спутник Казани — Иннополис. Губернатор Дмитрий Демешин оценил инновационный процесс обучения студентов в университете Иннополис, который действует на территории города с 2015 года. Учебное заведение специализируется на образовании и исследованиях в области информационных технологий и робототехники.
«С командой правительства Хабаровского края в Иннополисе изучили новейшие учебные технологии, которые уже интегрированы в промышленность, в IT-производства. Хотим в нашем крае научиться тому, чтобы наши IT-технологии были недалеко от дома и были реально внедрены в производства. Мы многое почерпнули в Иннополисе, в том числе технологические, индустриальные парки, которые связаны с IT-технологиями. Постараемся этот опыт внедрить на острове Большой Уссурийский, где мы планируем организовывать международную ТОР», — рассказал губернатор Дмитрий Демешин.
Также в Казани глава Хабаровского края ознакомился с работой ИТ-парка имени Башира Рамеева. Технопарк, созданный два года назад, ориентирован на создание комфортных условий для цифровой индустрии. Главная цель — способствовать развитию стартапов, IT-компаний, помогать творческой инициативной молодежи и представителям инвестфондов. Главе региона представили отечественные разработки компьютерной техники, цифровые решения, которые реализуются на территории республики в сфере госуправления, общественной и информационной безопасности.