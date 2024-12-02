Головченко сказал, что европейский бизнес устал от санкций против Беларуси

Премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что европейский бизнес устал от санкций против Беларуси.
Головченко сказал, что ожидает, что в обозримой перспективе будет возможность полностью восстановить европейский рынок. Он уточнил, что белорусская сторона продолжает работать на европейском рынке, осуществлять поставки тех товарных позиций, которые не ограничивают европейцы.
— И на разных уровнях слышим сигналы со стороны деловых кругов европейского бизнеса, что они тоже крайне устали от этой безумной политики своих властей, которая в первую очередь наносит урон интересам собственного же бизнеса и собственных людей, — заявил глава правительства Беларуси.
Он отметил, что в сравнении с 2020 годом белорусский экспорт вырос почти в 5,5 раз — с более 7 миллиардов долларов до 40 миллиардов.
— Для нашей страны это очень неплохой показатель, который подтверждает, что с экспортной стратегией у нас все в порядке.
Глава белорусского правительства акцентировал внимание на том, что непростой, однако очень важной задачей, которую смогли решить, стала полная переориентация выпавшего санкционного экспорта. По его словам, эту долю смогли не только заместить, но также и нарастить тот экспорт, который выпал на недружественные страны.
— И доля стран так называемой дальней дуги в нашей общей экспортной корзине выросла с 11% в досанкционный период до 20% сейчас.