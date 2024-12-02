Головченко сказал, что европейский бизнес устал от санкций против Беларуси

Глава белорусского правительства акцентировал внимание на том, что непростой, однако очень важной задачей, которую смогли решить, стала полная переориентация выпавшего санкционного экспорта. По его словам, эту долю смогли не только заместить, но также и нарастить тот экспорт, который выпал на недружественные страны.