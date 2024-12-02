Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович оценил отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире «Беларусь 1» оценил отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане.
— Умышленное отсутствие одного из членов не делает положительного имиджа Армении, — подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.
По его словам, на общую повестку подобное никак не влияет. Вольфович акцентировал внимание на том, что все вопросы были рассмотрены.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане.
Тем временем Головченко сказал, что европейский бизнес устал от санкций против Беларуси.