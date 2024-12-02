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Матвиенко: сигнал из Москвы командой Трампа был «принят и расшифрован»

Громкие предвыборные заявления Дональда Трампа в отношении разрешения украинского кризиса утихли, но это не означает, что команда избранного президента США устранилась от этого вопроса. Такое мнение в эксклюзивном интервью aif.ru высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: РИА "Новости"

«Трамп эту тему не оставляет. Подтверждение тому — недавнее обнародование персоны спецпосланника по Украине, бывшего помощника по национальной безопасности Кита Келлога», — добавила Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, сигнал, посланный испытанием «Орешника» и последующим обращением Владимира Путина, был принят всеми адресатами на Западе.

«Я имела в виду и команду Трампа, а не только “уходящую натуру” — демократов. Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года», — отметила Матвиенко.

Говоря о том, верит ли она в возможность переговоров, председатель верхней палаты парламента сказала: «Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше — посмотрим», — заключила Матвиенко.

Матвиенко Валентина
Трамп Дональд