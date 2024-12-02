Матвиенко: сигнал из Москвы командой Трампа был «принят и расшифрован»

«Трамп эту тему не оставляет. Подтверждение тому — недавнее обнародование персоны спецпосланника по Украине, бывшего помощника по национальной безопасности Кита Келлога», — добавила Матвиенко.
«Я имела в виду и команду Трампа, а не только “уходящую натуру” — демократов. Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года», — отметила Матвиенко.
Говоря о том, верит ли она в возможность переговоров, председатель верхней палаты парламента сказала: «Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше — посмотрим», — заключила Матвиенко.